Dijital platformlarda 2017’de bunlar arandı

Online firma rehberi Yellow Pages, 2017 yılı boyunca kullanıcıların dijital platformlarda en çok neleri aradığını açıkladı.

Sene başından bu yana yaklaşık 9,2 milyon kişinin arama yaptığı Yellow Pages’in verilerine göre 2017’de en çok giyim ve giyim aksesuarları kategorisinde arama yapıldı. Arama yapanların %66’sı dijital platformlarda yaptığı aramalarda akıllı telefon ve tabletlerini kullandı.

2017 yılı boyunca giyimden restoranlara, devlet dairelerinden cep telefonlarına kadar birçok yeri dijital platformlar üzerinden aradık. Yaygınlaşan mobil cihazlarla birlikte arama tercihlerimizde de önemli değişim yaşandı.

2017’de en çok “giyim ve giyim aksesuarlarını” aradık

Yellow Pages’in verilerine göre, 2017’de dijital platformlarda en çok aranılan kategoriler arasında ilk sırada giyim ve giyim aksesuarları aramaları yer aldı.

Geçen yıla göre %14 artış gösteren giyim ve giyim aksesuarlarını sırasıyla restoranlar, bakanlık ve devlet daireleri, cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları kategorileri takip ediyor.

En çok arama yapan ilk 3 şehir İstanbul, Ankara ve İzmir olurken Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Samsun diğer öne çıkan şehirler arasında yerini alıyor.

Aramaların %66’sı mobil cihazlardan

2017 yılındaki en önemli gelişmelerden biri de arama yapılan cihazlar konusunda oldu. 2017’de mobil cihazlardan yapılan arama oranı %66 olarak gerçekleşti. Yellow Pages’in verilerine göre arama yapan her 3 kişiden 2’si bu aramayı akıllı telefon ya da tabletlerinden gerçekleştirdi. Aramaların %34’ü masaüstü cihazlardan yapıldı.

Restoranda yemek yemeyi seviyoruz

Geçtiğimiz senelerde ilk sıralarda görmeye alışkın olduğumuz restoran aramaları 2017 yılında ikinci sırada yer aldı. Erkekler kadınlara oranla %60 daha fazla restoranları ararken en çok restoran arayan yaş grubu ise 18-34 yaş arası.

Verilere demografik açıdan baktığımızda erkeklerin en çok aradığı kategorilerin başında devlet kurumları yer alırken bunu sırasıyla restoranlar, cep telefonları ve ikinci el araçlar izledi. Kadınlar ise en çok giyim, kadın giyim ve doktorları ararken bu aramaların erkeklere göre oranı ortalama %60 daha fazla oldu.

Özel dönemlerde yapılan aramalardaki artış dikkat çekici

Yellow Pages verilerine göre yıl içindeki özel dönemlerde yaşanan artışlar dikkat çekici oldu. Buna göre okulların kayıt ve açılış dönemlerinde kırtasiye aramaları %200 artarken, üniversitelere kayıt zamanında öğrenci yurt aramaları %600 artış gösterdi.

Yine yaz dönemi başında ikinci el otomobil arayışı %150 artış gösterirken, yaz tatili dönemlerinde ise araba kiralama aramalarının %300 arttığı görülüyor. Lastikçi aramaları ise kış lastiği zorunluluğunun başladığı Kasım-Aralık aylarında artış gösteriyor.

Aynı artış zorunluluğun bittiği Nisan ayında da görülüyor. Halı yıkama aramaları ise ilkbaharın gelişiyle birlikte Ekim sonuna kadar en çok aranan kategoriler arasında yer alıyor. Kuaförler ise en çok Mayıs-Eylül döneminde aranıyor.

İstanbul’da en çok aranan kelime “çilingir”

Yıl boyunca yapılan aramalara kelime bazında baktığımızda İstanbul’da en çok aranan kelime çilingir olurken, Düzce’de bilgisayar, Ankara’da ise halı yıkama oldu.