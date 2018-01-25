2017 yılının teknoloji yıldızları halkın oylarıyla belirleniyor

2017’de “Teknolojinin Yıldızları” yine sizlerin oylarıyla belirleniyor. GittiGidiyor Blog Teknoloji Editörü Erdal Kaplanseren liderliğindeki jürinin belirlediği kısa liste, sosyal anket platformu Poltio ve GittiGidiyor üzerinden oylanmaya başladı. 23 Şubat’ta sona erecek oylama sonucunda 2017 yılına damgasını vuran teknolojik ürünler belirlenecek ve kazananlar GittiGidiyor’un sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında açıklanacak.

Ayda 70 milyona yakın ziyaret ve 20 milyon kayıtlı kullanıcıyla Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor ve anket platformu Poltio işbirliğiyle hayata geçirilen “Teknolojinin Yıldızları -2017” kısa listesi GittiGidiyor Blog Teknoloji Editörü Erdal Kaplanseren liderliğinde oluşturulan jüri tarafından belirlendi. 2017 yılının favori teknolojik ürünleri halkın vereceği oylarla seçilecek.

Farklı kategorilerden ürünlerin oylandığı “Teknolojinin Yıldızları –2017” oylaması 23 Şubat’a kadar devam edecek. Yıldız ürünler, 28 Şubat’ta GittiGidiyor’un sosyal medya hesaplarından canlı yayınla duyurulacak.

Teknolojinin Yıldızları; yılın dizüstü bilgisayarı, en iyi tablet, yılın telefonu, en iyi ekonomik akıllı telefon, en yenilikçi telefon, yılın televizyonu, yılın giyilebilir teknoloji ürünü, en iyi kulaklık, yılın dijital yayın platformu, yılın ürünü, yılın PC oyunu, yılın konsol oyunu ve yılın teknoloji markası olmak üzere toplamda 13 farklı kategoride oylanacak.

Geçtiğimiz yıl, 2016 yılının favori ürünlerinin belirlendiği “Teknolojinin Yıldızları –2016” anketi yaklaşık 850 bin kez görüntülendi ve kullanılan toplam oy sayısı yaklaşık 100 bin oldu.