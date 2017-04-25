2017 Bahar Sezonu Apple Watch Kayışları Çıktı

Yeni Şeritli Naylon Örme, Nike Spor ve Apple Watch Hermès kayış ve kordonlar nihayet piyasaya sürülüyor. Apple Watch’larını kişiselleştirmek ve özelleştirmek isteyenler için her zamankinden daha fazla fırsat sunan yeni parlak kayış renkleri piyasaya çıkmaya başladı.

Bu sezonun öne çıkan ürünleri arasında çarpıcı yeni renklere sahip geniş şeritli bir Naylon Örme kordon, bağımsız Nike Spor Kordonlar ve ince bir işçilikle üretilmiş Apple Watch Hermès kayışları bulunuyor.

Yeni kayış koleksiyonunda neler var?

Çakıl Grisi, Azur Mavisi ve Kamelya renklerinde spor kordon

Ahududu, Göl Mavisi, Turuncu, Kırmızı, Polen Sarısı ve Gece Mavisi renklerinde naylon örme kordon

Yeni bir toka tasarımına sahip, Safir, Ahududu ve Vizon Grisi rengi Klasik Tokalı Kayışlar

Apple Watch Nike+

Nike Spor Kordonları şimdi aşağıdaki renklerde ayrı olarak satışa sunuluyor:

Antrasit/Siyah

Saf Platin/Beyaz

Volt/Siyah

Yeni Apple Watch Nike+ modelleri arasında 38 mm ve 42 mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa ve Antrasit/Siyah Spor Kordon ile 38 mm ve 42 mm Gümüş rengi Alüminyum Kasa ve Saf Platin/Beyaz Spor Kordon bulunacak.

Apple Watch Hermès

Apple Watch Hermès kayışlarının en yeni modellerinden bazıları şunlar:

38 mm Double Tour, Bleu Zéphyr Epsom deri

38 mm Manchette Double Boucle, Fauve Barenia deri

42 mm Simple Tour, Lime Epsom deri

42 mm Simple Tour, Colvert Swift deri

Bu koleksiyonda şimdi 38 mm Apple Watch ile eşleşen bir Manchette Double Boucle, Barenia dana derisi kayış modeli ve ikonik turuncu bir özel Hermès Spor Kordon da bulunuyor.