2016’nın teknoloji yıldızları halkın seçimiyle belirleniyor

“2016’nın Teknoloji Yıldızları”, Timur Sırt ve Erdal Kaplanseren’in jüriliğinde sosyal anket platformu Poltio üzerinden oylamaya açıldı. 15 Şubat’a kadar devam edecek oylama sonucunda halkın seçimiyle teknolojinin beğenilen yıldız ürünleri ortaya çıkacak.

TEKNOLOG – GittiGidiyor ve Poltio işbirliğiyle hayata geçirilen anketin soruları, başarılı teknoloji editörleri Timur Sırt ve Erdal Kaplanseren liderliğinde hazırlandı. 2016’nın teknoloji yıldızları halkın vereceği cevaplara göre belirlenecek.

Teknolojinin Yıldızları oylaması 15 Şubat’a kadar sürecek. Farklı kategorileri kapsayan bir liste üzerinden yapılacak oylama sonucunda katılımcılar tarafından en çok oylanan ürünler 17 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek ve GittiGidiyor’un sosyal medya hesaplarından duyurulacak canlı yayın ile açıklanacak.

Oylama yapılacak kategoriler: Yılın bilgisayarı, en iyi oyun bilgisayarı, en iyi tablet, yılın telefonu, en iyi ekonomik akıllı telefon, en yenilikçi telefon, en iyi aksiyon kamera, en iyi oyun konsolu, yılın televizyonu, en yenilikçi televizyon, en iyi ekonomik televizyon, en akıllı saat, en iyi akıllı bileklik, en iyi kulaklık.

Herkese açık olan ve katılım için kayıt gerektirmeyen ankette oy kullanmak isteyenlerin http://www.gittigidiyor.com/teknolojinin-yildizlari sayfasını ziyaret edip “Teste Başla” butonuna tıklaması yeterli.