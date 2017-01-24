2016’da tüketici tasarruf etti, lüks tüketimi azalttı

Bankaların ortak platformu BKM, yıllık değerlendirme toplantısında Türkiye’nin 2016 yılına ait kartlı ödeme gelişiminin yanı sıra ödeme sistemlerinde yeni trendleri de masaya yatırdı. Verilere göre 2016 yılında lüks tüketim harcamaları azaldı, buna karşın tasarruf eğilimi arttı. Türkiye’nin mobil ticaret ve Fintech başlıklarında sağlıklı büyüdüğü ve 2023 yılında nakitsiz toplum olma hedefinde hız kesmediği görüldü.

TEKNOLOG – Bankaların ortak platformu ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin inovasyon merkezi Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye’de kartlı ödemeler ve nakitsiz toplum hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2016 yılında yaşanan gelişmeleri, yapılan basın toplantısında değerlendirdi.

Değerlendirme toplantısında BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2016 yılında lüks tüketimin azaldığını ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak tasarrufa yöneldiğini belirtti. Canko, Türkiye’nin 2023 yılında nakitsiz toplum olma hedefinde temponun düşmediğini, nakitsiz yaşam, mobil ticaret ve finansal teknoloji girişimleri (Fintech’ler) başlıklarında Türkiye’nin sağlıklı büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye ödemelerde “nakit”i bırakıyor

Türkiye’de 2016 itibarıyla banka ve kredi kartları dâhil olmak üzere toplamda 176 milyon kart olduğunun altını çizen Dr. Soner Canko, bu kartların 58,8 milyonunun kredi kartı, 117 milyonunun banka kartı olduğunu vurguladı. Kart sayısı gelişiminde 2015’ten 2016’ya yüzde 3’lük artış olduğuna dikkat çeken Canko, “Avrupa’nın 1 numaralı kart pazarı olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

2016’da 587 milyar TL tutarında kartlı alışveriş yapıldı

Ödemelerdeki kart kullanımının artışına dikkat çeken Dr. Soner Canko, “2016’da toplam kartlı ödemeler yüzde 12 büyüdü. 2015’te 526 milyar TL tutarında kartlı alışveriş yapılmıştı. 2016’da bu miktar yüzde 12 oranında artışla 587 milyar TL’ye çıktı” ifadelerini kullandı. Ticari kredi kartı ve banka kartları ile yapılan ödemelerdeki artış hızına da değinen Canko, “Ticari kredi kartı ve banka kartları ile yapılan ödemeler toplam kartlı ödemelere göre daha hızlı büyüyor. Ticari kredi kartı ödemeleri %17, banka kartı ödemeleri ise %34 büyüdü. Artık her 4 kartlı ödemeden 1’i banka kartları ile yapılıyor” dedi.

Hane halkı harcamalarında kartın yükselişi

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko’nun paylaştığı verilere göre hane halkı harcamaları her geçen yıl daha fazla oranda kartla yapılıyor. 2014 ve 2015’te kartlı ödemelerin hane halkı harcamalarına oranı yüzde 37 iken, bu oran 2016’da yüzde 40’a yükselmiş bulunuyor. Türkiye’de kişi başı kartlı ödeme sayısının 10 yıllık bir zaman diliminde 3 katına yükseldiğini belirten Canko, buna karşın Türkiye’de hala gidilecek yol olduğunu belirterek, bugün potansiyel 34,7 milyon kredi kartı, 19,8 milyon banka kartı kullanıcısı bulunduğunu söyledi.

2016’da tüketici tasarrufa yöneldi, lüks tüketimi azalttı

Sektörel verilere bakıldığında istatistikler, 2016 yılında kartlarla daha çok tasarruf yapıldığını ortaya koyarken lüks tüketim ve turizm harcamalarının 2015’e kıyasla azaldığını gösteriyor. Kart harcamalarının en fazla artış gösterdiği sektörler ise bireysel emeklilik (yüzde 84), kamu/vergi (yüzde 72), sigorta (yüzde 25), yemek (yüzde 17) ve sağlık (yüzde 14) olarak sıralanıyor. Temel tüketime yönelik sektörlerdeki harcama artışının enflasyona paralel ya da biraz daha üzerinde olduğunu vurgulayan Dr. Soner Canko, “Tasarrufa yönelik sektörlerdeki yüksek artışı, bireylerin geleceklerini garanti altına alma eğilimi kapsamında yorumluyoruz. Lüks tüketime yönelik sektörlerde ise harcamaların aynı seviyede kaldığını ya da enflasyonun altında büyüdüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İnternette kart harcaması arttı, m ticaret e-ticareti solladı

İnternetten kartlı ödemelerin fiziki ödemelere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü aktaran BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, internetten yapılan kartlı ödeme tutarının toplam ödemeler içerisindeki payının 2013’te yüzde 8’ken, 2016’da yüzde 12 olduğunu kaydetti. Canko, internetten yapılan kartlı ödeme tutarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 23’lük artışla 68,4 milyar TL’ye yükseldiğini de açıkladı. Dr. Soner Canko, “Her beş kredi kartından ikisi internet ödemelerinde kullanıldı” diye ekledi. Mobil ticaretteki hızlı yükselişe dikkat çeken Dr. Soner Canko, “2014’te yüzde 19 olan mobil alışveriş oranı 2016’da yüzde 51’e ulaştı ve ilk kez e-ticareti geride bıraktı” diye konuştu.

Fintech Türkiye’ye yabancı yatırım çekecek

Finansal teknoloji (Fintech) girişimlerinin 2016’ya damgasını vurduğunu belirten Dr. Soner Canko, Fintech ekosistemindeki işlem değerinin 2016 yılında 15 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Canko, 2016 yılında Türkiye’de girişimlere yapılan yatırımların yüzde 47’sinin Fintech girişimlerine yapıldığını da sözlerine ekledi. Dünyada Fintech girişimlerine yatırımcı desteğinin yükseldiğine dikkat çeken Dr. Soner Canko, “Fintech alanında yeni girişimler için büyük bir potansiyel ve destek var. Bu alanda yenilikçi fikirler ve girişimler, Türkiye’ye yabancı yatırım çekecektir” dedi.