2 Milyon Esnaf Turkcell’le Dijitalleşiyor

TESK ve Turkcell’in imza attığı işbirliğiyle Türkiye ekonomisinin can damarı esnaf, avantajlı dijital destek paketlerine kavuşacak. Turkcell esnafın geleceği yakalayabilmesi için ihtiyaç duyacakları tüm iletişim çözümlerini TESK üyelerine özel avantajlı paketlerle sunuyor.

Türkiye’nin en büyük mesleki sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) üyelerinin dijitalleşme sürecini, Turkcell yürütecek. TESK ile Turkcell arasında yapılan işbirliğiyle, yaklaşık 2 milyon esnafın tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için avantajlı özel hizmet paketleri geliyor. Bu sayede Türk ekonomisinin temel taşını oluşturan esnafın, dijitalleşme süreçlerinin hızla tamamlanması yolunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

Uzun soluklu dijitalleşmenin ilk adımı olarak TESK üyeleri, Turkcell’in esnaf paketlerini tercih ederek tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aynı zamanda kendilerine özel sunulan Akıllı Faks gibi dijital çözümlere de sahip olabilecek. Bunun için TESK’in, Birleşik Ödeme Hizmetler ve Elektronik Para A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirdiği, esnaf ve sanatkârlara yönelik avantajlar içeren TESK Kart sahibi olmaları yeterli olacak.

“Özel avantajlarla esnaflarımızın hizmetindeyiz”

Yapılan işbirliği anlaşmasının esnaf ve sanatkârların dijitalleşmesi yolunda büyük bir adım olduğunun altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi:

“Türkiye’de yaklaşık 2 milyon esnafımızı temsil eden TESK’in, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in tecrübesinden faydalanmayı tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğiyle esnafımız dijital servislerimizi kullanarak işlerini kesintisiz ve mobil olarak diledikleri yerden rahatça yapabilecekler.

Dijitalleşen esnaf ve sanatkârlar bir yandan rekabet güçlerini artırarak bir yandan da daha verimli çalışıp, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacaklar. TESK ile başlattığımız bu işbirliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. Bu vesileyle ülke ekonomimizin temel taşlarından olan esnafımıza yönelik böylesine değerli bir projeyi hayata geçirme fırsatı sunduğu için TESK’e teşekkürlerimizi sunarız.”

TESK ve Turkcell arasında yapılan dijital işbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de “İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında esnafımız açısından en önemli konulardan biri de birbirleriyle ve müşterileriyle hızlı, ucuz iletişim sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek bu sayede müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek. Bu kapsamda; TESK ve Turkcell’in birlikte geliştirdiği yeni hizmet, kampanya ve iş ortaklığı 2 milyona yakın esnaf ve sanatkârın rekabetçi gücünü artıracak ve hayatlarını kolaylaştıracak. Değişime, dönüşüme uyum sağlayabilen güçlü bir esnaf-sanatkâr kesimi yaratılmasında Turkcell’in sağladığı ürün ve hizmetler büyük bir katkı sağlayacak. Esnaf ve sanatkârların yararlanacağı hizmetler sadece esnafa değil ülkemiz ekonomisine ve ticaretine de katkı sağlayacak” dedi.

Esnafa özel dijital tarifeler

Turkcell’in esnafa özel sunduğu, 29 TL’den başlayan avantajlı dijital tarifelerinin tamamında 2GB’dan başlayarak 18GB’a kadar farklı ihtiyaçlara yönelik internet paketleri yer alıyor. Bu paketlerde ayrıca esnafın uçtan uca dijital deneyim yaşayacakları Dergilik, TV+, fizy, BiP, Lifebox, Akıllı Faks, Goller Cepte ürünleri de ücretsiz olarak sunuluyor ve bu uygulamalar için de ek internet paketleri tanımlanıyor. Örneğin; Akıllı Faks ile esnafın en büyük ihtiyaçlarından biri olan faks cep telefonları üzerinden de gönderilebiliyor. Bu işlem için sadece göndermek istedikleri evrakın fotoğrafını çekip, BiP uygulamasından Akıllı Faks servisini kullanmaları yeterli olacak. Yine bu paketleri alan esnafın çok kullandıkları sabit yönleri arama dertleri de sona eriyor. Paketlerden birini alan esnaf sabah 7’den akşam 7’ye kadar sabit yönleri sınırsız arayabiliyor. Goller Cepte sayesinde de gönül verdikleri takımların maçlarındaki golleri anında, internet kotalarından yemeden izleyebiliyor.

TESK karta özel ek avantajlar

TESK ve Turkcell arasında yapılan anlaşma ile esnafın işlerine kolaylık sağlayacak ek destek de geliyor. Turkcell’in Esnaf Paketleri’nden birini alan TESK üyeleri, 12 ay boyunca 1000 dakika konuşma, 1000 SMS, Esnaf Limitinde Durma Servisi ya da 1 Saatlik 1 GB paketinden birini seçebilecek. Bunun için tercih edilen ek desteği yazıp, TESK kartında yer alan barkod numarası ile 2200 SMS göndermesi yeterli olacak.

Yine anlaşmaya Turkcell’in Esnaf 8, Esnaf 12 ya da Esnaf 18 GB’lık paketlerini seçen TESK üyeleri paketlerine 12 ay boyunca ek olarak her ay 1GB eklenecek.

Turkcell Esnaf Paketleri