1907 Fenerbahçe Espor Dünya Şampiyonası’nda

League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali Şampiyonu, GittiGidiyor’un sponsor olarak desteklediği1907 Fenerbahçe Espor’un Dünya Şampiyonası ön eleme maçları 25 Eylül’de başlıyor. D grubunda yer alan Sarı-Lacivertli temsilcimiz, ilk aşamada grubun ilk iki sırasında kendine yer bulmak için Hong Kong Attitude ve Rampage ile karşı karşıya gelecek.

Ülkemizi League of Legends Dünya Şampiyonası ön elemelerinde temsil eden 1907 Fenerbahçe Espor’un 2017 Türkiye Büyük Finali Şampiyonu unvanıyla Çin’deki heyecan dolu yolculuğu başlıyor. Sarı-Lacivertli ekibin ön eleme ilk tur maçları 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Hong Kong Attitude ve Rampage ile oynayacağı toplam 4 maç sonunda grubu ilk iki sırada tamamlamayı hedefleyen temsilcimiz, 25 Eylül’deki ilk maçında LMS’in iddialı temsilcisi Hong Kong Attitude ile Türkiye saatiyle sabah saat 11.00’da karşı karşıya gelecek. GittiGidiyor’un geçtiğimiz sezondan itibaren sponsor olarak desteklediği 1907 Fenerbahçe Espor’un diğer rakibi Japonya şampiyonu Rampage ile ilk mücadelesi Türkiye saatiyle 13:00’te başlayacak. Temsilcimizin 26 Eylül Salı günü oynayacağı maçlar Türkiye saatiyle 10:00 ve 12:00’de gerçekleşecek.

Vadi’nin Boğası İçin İlk Hedef Grupta İlk İkide Yer Almak

1907 Fenerbahçe Espor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde diğer gruplardan eşleşeceği rakibiyle 5 maçlık seride Dünya Şampiyonası grup aşamasına yükselmek için mücadele edecek. Espor ve LoL tutkunları, sosyal medyada takımlarını desteklemek için #VadininBoğası etiketiyle mesajlarını paylaşabilecek.

Karşılaşmaları Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/ riotgamesturkish) ve LoLespor YouTube (http://www.youtube.com/ LoLespor) kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Gelişmeler ve detaylar için http://www.lolespor.com adresini ve GittiGidiyor Blog‘u takip edebilirsiniz.