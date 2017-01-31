18. Bilişim 500 Komitesi çalışmalarına başladı

Türkiye bilişim sektörünün gelişimi ve geldiği nokta hakkında önemli verileri kapsayan ve şirketlerin kendi performanslarını ölçme ve rekabetteki yerlerini görme şansı yakaladıkları “Bilişim 500 Şirketi Araştırması” için geri sayım başladı. BThaber A.Ş. tarafından, M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. ve Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi iş birliği ile hazırlanan araştırmanın sonuçları, Temmuz ayında açıklanacak.

TEKNOLOG – Bu yıl 18. kez düzenlenecek tören öncesinde “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2016 Komitesi” kuruldu. Sektör paydaşlarından ve söz sahibi firma yetkililerinden oluşan komitenin ilk toplantısına İnnova, KoçSistem, KVK, Netaş, Penta ve TÜTED yöneticileri katıldı.

Türkiye bilişim sektörünün gelişimine ayna tutan, sektörün en önemli veri kaynağı kabul edilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması” için ilk adımlar atıldı.

“Bilişim 500, BThaber Gazetesi ve Bilişim Zirvesi Etkinliği, sektörün ortak değerleridir. Bu değerlere sahip çıkılmalıdır!” ifadesini sıkça dile getiren BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin girişimi ile oluşturulan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2016 Komitesi” ilk toplantısını 26 Ocak günü TÜTED’in ofisinde yaptı.

Sektör paydaşlarından ve söz sahibi firma yetkililerinden oluşan komitenin toplantısına İnnova, KoçSistem, KVK, Netaş, Penta ve TÜTED yöneticileri katıldı.

Sektörün en önemli veri kaynağı kabul edilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2016 Araştırması” için çalışmalar, bu komite aracılığı ile yürütülecek.

Bilişim, Türkiye’nin köklü ve dayanıklı sektörlerinin başında geliyor. Bilişim 500 Şirketi Araştırması, sektör hakkında bilgi ve verileri, sektörün gelişimini ve beklentileri görmek, şirketlerin sektördeki duruş ve sıralamalarını ortaya koymak adına önemli bir işlev görüyor. Bu yılki araştırma için sektördeki 1000’i aşkın firmanın veri paylaşması bekleniyor.

BThaber A.Ş tarafından, M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. ve Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi iş birliği ile hazırlanan Bilişim 500 Şirketi Araştırması, 18. yılında. Araştırmanın sonuçları, Temmuz 2017’de düzenlenecek törenle açıklanacak.

Her yıl bilişim pazarının gelişimi, eğilimleri ve beklentilerini ortaya koyan araştırma, yayın ve töreni ile özellikle kurumsal şirketlerin satın alma kararlarında belirleyici rol oynuyor.