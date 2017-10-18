15 Dakikalık Şarjla 8 Saat Kullanım: Motorola Moto Z2 Play

Cep telefonu pazarının en köklü markalarından biri olan Motorola, kısa süren Google macerasından sonra Lenovo’nun bünyesine katılmıştı. Şirketin yenilediği üretim ve satış stratejisi meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve büyük beğeni toplayan Moto Z ailesinin yeni üyesi Moto Z2 Play, 15 dakikalık şarj ile 8 saatlik kullanım süresi sunuyor.

Motorola, ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı ve akıllı telefon pazarında dikkat çeken Moto Z ailesini yeniledi. Akıllı telefon dünyasında devrim yaratan Moto Z Play’in geliştirilmiş son versiyonu Moto Z2 Play, artık daha ince, daha şık, daha hızlı ve yepyeni özelliklerle geliyor.

Tasarımıyla dikkatleri çeken, performansıyla ise bir telefonda aradığımız gücü karşılamayı vadeden Moto Z2 Play; 5,5 inç full HD Super AMOLED ekranı, şık tasarım detayları, 30 saate kadar pil ömrü ile sizi güç ve şıklığın kombinasyonu ile tanıştırıyor.

Yeni nesil lazer otofokusa sahip arka kamera ve 5 MP’lik ön kameranın yanı sıra çift renk düzeltmeli flaşla gelen Moto Z2 Play sayesinde düşük ışık altında bile fotoğraflarınız hep daha parlak ve keskin olacak.

Sadece 15 dakikalık şarjla 8 saatlik pil ömrü sunan Moto Z2 Play ile dilediğiniz selfie’yi şarj sorunu yaşamadan çekmeniz mümkün.