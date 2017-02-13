14 Şubat Sevgililer Günü için en akıllı hediye

Xperia XZ ve Xperia X Compact; üstün kamera özellikleri ve göz alıcı tasarımlarıyla sevgiliniz için mükemmel bir hediye olacak.

TEKNOLOG – Sony Xperia’nın şık ve fonksiyonel akıllı telefonları Xperia XZ ve Xperia X Compact, mükemmel kameraları ile anılarınızın bu özel günde de net ve gerçek renkleriyle hep sizinle olmasını sağlıyor.

Kusursuz tasarımı üstün performansla birleştiren Xperia XZ ve Xperia X Compact, akıllı pil teknolojisi Qnovo Adaptive Charging1 ile akıllı telefonun pil ömrünü iki sene boyunca ilk günkü performansında tutuyor.

Her iki model de cihazınızı kolay şarj edebilmeniz için yeni USB Type-C şarj cihazı ile sunuluyor. Xperia XZ, doğanın güzelliğinden esinlenerek ortaya çıkan yepyeni rengi; Orman Mavisi ve Madeni Siyah ve Platinum renkleri ile 2.799 TL tavsiye edilen satış fiyatı, Xperia X Compact ise; Uzay Siyahı ve Beyaz renkleri ile 1.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla “Sevgililer Günü”nün en özel hediyesi olacak.